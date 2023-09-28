В Косове обвинили Джоковича в прославлении терроризма

Министерство иностранных дел непризнанного Косова подвергло критике французскую компанию по производству одежды Lacoste за финансирование якобы прославляющего терроризм сербского теннисиста Новака Джоковича.

"Человек, которого вы спонсируете, Джокович, только что прославил этих террористов перед своими 13,9 млн подписчиков, - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети X (ранее Twitter). - Вы ведь не хотите, чтобы ваш миллиардный бренд ассоциировался с прославлением терроризма?"

Ранее Джокович опубликовал в социальных сетях фото с церемонии в храме Святого Саввы в Белграде в память об убитых сербах в Косово и Метохии.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил ранее, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы были хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.