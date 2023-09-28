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МИД непризнанного Косова обвинил Новака Джоковича в прославлении терроризма

Министерство иностранных дел непризнанного Косова подвергло критике французскую компанию по производству одежды Lacoste за финансирование якобы прославляющего терроризм сербского теннисиста Новака Джоковича.

В Косове обвинили Джоковича в прославлении терроризма
© globallookpress.com

"Человек, которого вы спонсируете, Джокович, только что прославил этих террористов перед своими 13,9 млн подписчиков, - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети X (ранее Twitter). - Вы ведь не хотите, чтобы ваш миллиардный бренд ассоциировался с прославлением терроризма?"

Ранее Джокович опубликовал в социальных сетях фото с церемонии в храме Святого Саввы в Белграде в память об убитых сербах в Косово и Метохии.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил ранее, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы были хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.