Онс Жабер сыграет с россиянкой в финале турнира WTA-250 в Нинбо

В матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску (87-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу спортсменки из Туниса.

Матч продлился 1 час 47 минут. Жабер в этой встрече совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Подороски три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.