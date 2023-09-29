Карен Хачанов покидает турнир в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов покидает турнир категории ATP-500 в Пекине (Китай) на старте соревнований. В первом круге в борьбе спортсмен в трёх сетах проиграл итальянцу Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом: 3:6, 6:1, 2:6.

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Матч продолжался 1 час 56 минут. По ходу встречи Карен Хачанов выполнил два эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Лоренцо Музетти — пять подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из пяти и четыре двойные ошибки.