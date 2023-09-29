Фото: самая титулованная теннисистка России Кузнецова снимается в "Триггере"
Известная российская теннисистка Светлана Кузнецова присоединилась к касту популярного сериала "Триггер".
Кузнецова, являющаяся самой титулованной теннисисткой России, в третьем сезоне сыграет спортсменку, которая попала на приём к главному герою - психологу Артёму Стрелецкому в исполнении Максима Матвеева.
Отмечается, что история персонажа Светланы вдохновлена реальными событиями из её жизни. Во время матча турнира WTA в Сингапуре она отрезала себе косу и выиграла у польки Агнешки Радваньской. В сериале будет похожая история.
По словам спортсменки, "Триггер" - один из её любимых сериалов, так что она с радостью согласилась в нём сыграть.
К своим ролям, помимо Матвеева, вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя), Роман Маякин (Денис), Сабина Ахмедова (Ирина), а также Ирина Старшенбаум (Майя), игравшая в полнометражке по сериалу.
Премьера нового сезона состоится в следующем году на "Кинопоиске".