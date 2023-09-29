Самая титулованная теннисистка России Кузнецова снимается в "Триггере"

Известная российская теннисистка Светлана Кузнецова присоединилась к касту популярного сериала "Триггер".

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Кузнецова, являющаяся самой титулованной теннисисткой России, в третьем сезоне сыграет спортсменку, которая попала на приём к главному герою - психологу Артёму Стрелецкому в исполнении Максима Матвеева.

Отмечается, что история персонажа Светланы вдохновлена реальными событиями из её жизни. Во время матча турнира WTA в Сингапуре она отрезала себе косу и выиграла у польки Агнешки Радваньской. В сериале будет похожая история.

"Кинопоиск"

По словам спортсменки, "Триггер" - один из её любимых сериалов, так что она с радостью согласилась в нём сыграть.

Премьера нового сезона состоится в следующем году на "Кинопоиске".