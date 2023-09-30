Мирра Андреева пробилась в основную сетку турнира в Пекине
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в Пекине.
В финале квалификации 16 летняя спортсменка была сильнее соотечественницы Анны Калинской. Первый сет Андреева взяла «под ноль», во втором при счете 1:3 Калинская отказалась от продолжения борьбы.
Еще две представительницы России, Камилла Рахимова и Элина Аванесян, не сумели пройти квалификацию. В решающем матче за выход в основную сетку они уступили Кэти Бултер (Великобритания) и Юлии Путинцевой (Казахстан) соответственно.
WTA 1000. China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд — 8,1 млн долларов
Квалификация. Финал
Мирра Андреева (Россия) — Анна Калинская (Россия) — 6:0, 3:1, отказ Калинской
Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Аванесян (Россия) — 6:1, 6:4
Кэти Бултер (Великобритания) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:1