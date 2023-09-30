Мирра Андреева пробилась в основную сетку турнира в Пекине

В финале квалификации 16 летняя спортсменка была сильнее соотечественницы Анны Калинской . Первый сет Андреева взяла «под ноль», во втором при счете 1:3 Калинская отказалась от продолжения борьбы.

Еще две представительницы России, Камилла Рахимова и Элина Аванесян, не сумели пройти квалификацию. В решающем матче за выход в основную сетку они уступили Кэти Бултер (Великобритания) и Юлии Путинцевой (Казахстан) соответственно.