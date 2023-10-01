Рублёв и Хачанов вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов, выступающие в дуэте в парном разряде, вышли в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Спортсмены в двух сетах в борьбе обыграли австрийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера в 1/4 финала. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

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Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут. По ходу встречи Рублёв и Хачанов выполнили три эйса, реализовали три брейк-пойнта из десяти и допустили четыре двойные ошибки. На счету Эрлера и Мидлера — две подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из шести, а также семь двойных ошибок.