Хачанов и Рублев не смогли выйти в финал турнира в Пекине

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в финал турнира категории ATP 500 в Пекине в парном разряде.

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В полуфинале Рублев и Хачанов потерпели поражение от нидерландца Уэса Колхофа и британца Нила Скупски, получивших второй номер посева. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.

В финале Колхоф и Скупски сыграют против победителя матча Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже Васслен (Франция).