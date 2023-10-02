Теннисистки Кудерметова и Звонарева выиграли по турниру в Азии

В текущем сезоне российские теннисистки сражались в 13 финалах турниров в одиночном разряде и взяли четыре титула. Накануне победу праздновала 19-я ракетка мира Вероника Кудерметова, которая стала чемпионкой в Токио.

© Трофей из Токио - второй в карьере Вероники Кудерметовой. / ap

В решающем матче Кудерметова обыграла четвертую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1.

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- Джессика - настоящий боец на корте, поэтому я готовилась к битве. При счете 5:5 в первом сете я сказала себе: "Вероника, тебе нужно бороться. Тебе нужно сделать все, что ты можешь". И я это сделала, - цитирует Кудерметову пресс-служба WTA. - Я очень счастлива, потому что ранее у меня был очень непростой период, были действительно сложные моменты. А сейчас у меня есть огромная мотивация на следующие недели.

Напомним, что в Токио Вероника стала грозой топовых соперниц. В матче 1/4 финала она сенсационно выбила из сетки вторую ракетку мира польку Игу Свентек, которой до этого уступала четыре раза (6:2, 2:6, 6:4). "Я просто пыталась поверить, что могу ее победить", - скромно прокомментировала россиянка знаковый для себя результат.

Кудерметова завоевала второй турнир в карьере. Первая победа на уровне WTA также состоялась на "пятисотнике" - в Чарлстоне в 2021 году. Специалисты и болельщики уже связывают этот успех с началом работы с нашим специалистом Дмитрием Турсуновым, который вошел в команду Вероники перед US Open. Турсунов известен по сотрудничеству с нынешней первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (при нем она вошла в топ-10 в одиночке и выиграла турниры "Большого шлема" в парном разряде. - Прим. "РГ"), эстонкой Анетт Контавейт (в 2021 году она взяла несколько титулов и совершила мощный скачок на 7-ю строчку рейтинга) и швейцаркой Белиндой Бенчич (в январе - феврале 2023 года Бенчич выиграла два турнира WTA-500 в Аделаиде и Абу-Даби).

На турнире WTA-250 в китайском Нинбо тоже мог получиться интересный итог. Диана Шнайдер (85) пробилась в свой первый финал такого уровня. Однако седьмая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер все-таки высокий статус подтвердила (6:2, 6:1).

Зато в Нинбо чемпионкой в парном разряде стала Вера Звонарева. В финале Вера вместе с отличной напарницей, немкой Лаурой Зигемунд одолела китайский дуэт Го Ханьюй - Цзян Синьюй (4:6, 6:3, 10:5).