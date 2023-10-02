Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в Пекине

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит на хардовых кортах в Пекине.

В четвертьфинальном матче Медведев со счетом 6:4, 3:6, 6:1 обыграл француза Уго Умбера, занимающего 36-ю строчку в рейтинге.

Напомним, что именно Умбер выбил из борьбы Андрея Рублева.

За путевку в финал Пекина Даниил Медведев, для которого этого первый турнир после поражения в финале US Open, поспорит с победителем противостояния между Александром Зверевым (Германия) и Николасом Харри (Чили).

Между тем на женском турнире категории WTA-1000 в Пекине российская теннисистка Вера Звонарева (397-я в рейтинге WTA) не смогла преодолеть барьер первого круга. Она потерпела поражение от 37-й ракетки мира китаянки Синьюй Ван (4:6, 3:6).