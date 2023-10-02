Тарпищев прокомментировал слухи о смене Касаткиной гражданства

— У нас таких проблем нет, пока держимся. Ну, уехали Варвара Грачева, Ксения Ефремова, но это не наш продукт. Мы их не финансировали, они с раннего детства работали во Франции. Нам нечего предъявить, потому что это продукт не нашей системы.