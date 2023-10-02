Тарпищев прокомментировал слухи о смене Касаткиной гражданства

Шамиль Тарпищев: «Не слышал, чтобы Касаткина хотела сменить гражданство»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что не слышал о желании теннисистки Дарьи Касаткиной сменить гражданство.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA россиянка Касаткина занимает 13 ю строчку.
— Насколько актуальны опасения, что теннисисты будут менять гражданство? Есть ли такие запросы?
— У нас таких проблем нет, пока держимся. Ну, уехали Варвара Грачева, Ксения Ефремова, но это не наш продукт. Мы их не финансировали, они с раннего детства работали во Франции. Нам нечего предъявить, потому что это продукт не нашей системы.
— Дарья Касаткина не изъявляла такого желания?
— Не слышал такого. Дела у нее нормально как у человека со своими взглядами, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».