Касаткина вырвала победу у египтянки Шериф в матче первого круга турнира WTA-500 в Пекине

В матче первого круга турнира категории WTA-500 в Пекине (Китай) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф (50-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (10:8) в пользу россиянки.

Матч продлился 2 часа 50 минут. Касаткина совершила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Шериф один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.