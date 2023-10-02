Александрова проиграла Гауфф в матче первого круга турнира в Пекине

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла третьей ракетке мира представительнице США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки.

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Матч продлился 1 час 22 минуты. Гауфф трижды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Александровой два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.