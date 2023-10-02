Рыбакина уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла во второй круг турнира в Пекине

В матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу спортсменки из Казахстана.

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Матч продлился 1 час 2 минуты. Рыбакина три раза подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На считу Циньвэнь два эйса и шесть двойных ошибок.