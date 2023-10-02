Квитова раскритиковала расписание турнира в Пекине

«Далеко не идеально — закончить свой матч на Открытом чемпионате Китая в час ночи, а потом играть на следующий день в 17:30, когда ещё не сыграны некоторые матчи первого круга. Я всегда относилась к этому виду спорта с огромным уважением и редко высказывалась открыто, но на этот раз чувствую себя достаточно уверенной, чтобы сказать, что нужно найти более справедливый вариант. WTA, пожалуйста, облегчите жизнь своим теннисисткам», — написала Квитова на своей странице в социальных сетях.