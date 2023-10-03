Касаткина проиграла Синьюй Ван в Пекине

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла 37-й ракетке мира представительнице Китая Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу китайской спортсменки.

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Игра продлилась 1 час 27 минут. Ван один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Касаткиной три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.