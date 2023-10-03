Андреева обыграла Павлюченкову на теннисном турнире в Пекине

Россиянка Мирра Андреева победила свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой, попавший в основную сетку соревнований через квалификацию.

В других матчах игрового дня россиянка Анна Блинкова уступила американке Джессике Пегуле - 7:6 (7:2), 2:6, 1:6. Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла китаянке Ван Синьюй - 4:6, 2:6.

16-летняя Андреева занимает 60-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Павлюченковой 32 года, она занимает 62-е место в мировом рейтинге. Спортсменка побеждала на 12 турнирах WTA. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.