Зигемунд и Звонарева обыграли Гарсию и Младенович в парном разряде в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась победой Звонарёвой и Зигемунд в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1. Обе пары ни разу не подали навылет, при этом россиянка со своей партнёршей из Чехии совершили на одну двойную ошибку меньше — пять против шести у французских теннисисток. Звонарёва с Зигемунд реализовали пять брейк-поинтов из восьми. У Гарсии и Младенович три совершённых брейка из десяти возможных.