Кудерметова вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала четвертьфиналисткой турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. В дуэте с теннисисткой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей россиянка обыграла в матче 1/8 финала Надежду Киченок (Украина) и Монику Никулеску (Румыния) со счётом 6:0, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 10 минут. Победители один раз подали навылет и допустили две двойные ошибки. Киченок и Никулеску не сделали ни одного эйса и сделали две двойные ошибки.