Ник Кирьос рассказал о самой запоминающейся победе в карьере

«Самой запоминающейся победой для меня стала первая и единственная победа над Роджером Федерером в 2015 году на турнире в Мадриде. После того успеха я не пошёл праздновать, потому что на следующий день у меня был матч. Мне было всего 19 лет, я пока мало что понимал.



Но были и другие дни. Помню, я сидел в пабе до 4 утра в преддверии матча с Рафаэлем Надалем на Уимблдоне в 2019 году. Моему прошлому агенту пришлось вытаскивать меня из паба. Но самой запоминающейся всё равно остаётся победа над Роджером Федерером", — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Майка Тайсона Hotboxin'.