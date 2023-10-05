Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв Синьюй Ван

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительнице Китая Синьюй Ван (37-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу гречанки.

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Саккари в этой встрече трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ван один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.