Аслан Карацев не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Шанхае

52-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с представителем Франции Кентеном Алисом (76-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2 в пользу французского теннисиста.

Матч продлился 2 часа 9 минут. Алис в этой встрече пять раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Карацева восемь эйсов, пять двойных ошибок и два рейлизованных брейк-пойнта из семи.