Самсонова одержала уверенную победу над Остапенко в 1/4 финала турнира в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 22-я ракетка мира, одержала уверенную победу в матче четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла 17-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. По ходу встречи Людмила Самсонова выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. На счету Елены Остапенко — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и четыре двойные ошибки.