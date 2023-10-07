Медведев пожаловался на медленный корт на «Мастерсе» в Шанхае

«Непросто играть два турнира подряд – другие мячи, другое покрытие. Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллсе. Но ничего не поделаешь, нужно играть. В этом сезоне я даже на медленном харде выступал хорошо. И постараюсь сделать это здесь», — сказал Медведев после матча.