Алькарас – о победе над Эвансом: "Один из моих самых тяжелых матчей вне ТБШ"

«Очень тяжёлый матч. Один из самых тяжёлых за пределами турниров «Большого шлема». Все наши поединки с Даниэлем были непростыми. Мне нужно выкладываться на максимум, если я хочу его обыгрывать. Мы оба показывали очень качественный теннис», — сказал Алькарас в интервью на корте.