Самсонова проиграла Свентек в финале теннисного турнира в Пекине

Россиянка Людмила Самсонова уступила представительнице Польши Иге Свёнтек в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Свёнтек, которая была посеяна на турнире под вторым номером. Самсонова не получила номер посева.

В текущем сезоне россиянка в третий раз играла в финалах турниров WTA. В феврале она уступила швейцарке Белинде Бенчич в решающем матче на турнире WTA 500 в Абу-Даби. В августе Самсонова в финале соревнований категории WTA 1 000 в Монреале проиграла американке Джессике Пегуле.

Самсоновой 24 года, она располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Свёнтек 22 года, она является второй ракеткой мира. В апреле 2022 года польская спортсменка возглавила мировой рейтинг, она занимала первую строчку в течение 75 недель. Свёнтек выиграла 16-й титул WTA и 5-й в текущем сезоне. Полька четыре раза завоевывала титула на турнирах Большого шлема: трижды побеждала на Roland Garros (2020, 2022, 2023) и один раз - на US Open (2022).