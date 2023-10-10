Хачанов и Рублев не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Шанхае

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не прошли в четвертьфинал турнира серии Masters в Шанхае (Китай) в парном разряде. Их соперниками во втором круге престижного турнира были Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии. Парное противостояние длилось 1 час 14 минут и закончилось на чемпионском тай-брейке со счётом 4:6, 6:3, 10:8 в пользу Бопанны и Эбдена.