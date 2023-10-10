Россиянки Корнеева и Лансере пробились в основную сетку турнира в Гонконге

Алина Корнеева и Софья Лансере прошли квалификацию турнира WTA 250 в Гонконге.
16-летняя Корнеева, занимающая 179-е место в рейтинге, дебютирует в основе турниров WTA. Она победила Амину Аншбу (7:5, 6:0) и Конни Перин (6:3, 6:4).
23-летняя Лансере прошла Мэн Инг Мэгги Нг (6:1, 6:2) и Ян Я И (6:3, 4:6, 6:4). Она второй раз выступит в основе турнира WTA (в июле прошла круг в Палермо). На этой неделе она 271-я ракетка мира.
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