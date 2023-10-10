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Россиянка Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в Чжэнчжоу

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в китайском Чжэнчжоу.

Россиянка Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в Чжэнчжоу
© РИА Новости

В стартовом матче Самсонова, получившая 11 й номер посева, одержала победу над немкой Татьяной Марией со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, которая вышла в основную сетку турнира через квалификацию.

WTA 500. ZHENGZHOU OPEN. ЧЖЭНЧЖОУ (КИТАЙ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 780 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

ПЕРВЫЙ КРУГ

Людмила Самсонова (Россия, 11) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:3