Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Гонконге, не проиграв ни гейма

61-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова прошла во второй круг женского теннисного турнира в Гонконге. В первом раунде её соперницей была 196-я ракетка мира Яна Фетт из Хорватии. Игра, продолжавшаяся 50 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:0, 6:0.

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Российская теннисистка не отдала ни одного гейма, семь раз подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. У хорватки ноль эйсов и пять двойных ошибок.