Алина Корнеева обыграла Валерию Савиных и вышла в 1/8 финала турнира в Гонконге

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге 179-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над соотечественницей Валерией Савиных (143-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу Корнеевой .

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Корнеева в этом матче шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Савиных два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.