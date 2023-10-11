Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова , занимающая 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).

Во втором круге турнира Александрова уступила 83-ей ракетке мира Янине Викмайер (Бельгия). Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился победой бельгийской теннисистки со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

В 1/4 финала теннисного турнира в Сеуле Викмайер встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой, которая во втором круге соревнований за 1 час и 1 минуту обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман со счётом 6:3, 6:1. Состязания в Сеуле продлятся до 15 октября. Призовой фонд хардового турнира категории WTA 250 составляет $ 259 303.