Самсонова и Кудерметова вышли в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу

Россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Чжэнчжоу (Китай). В 1/8 финала дуэт россиянок встретился с Дезире Кравчик (США) и Деми Схурс (Нидерланды). Матч, продолжавшийся 1 час 8 минут, завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу российских теннисисток.

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Самсонова и Кудерметова пять раз подали навылет и допустили две двойные ошибки. Соперницы россиянок не совершили эйсов, но и не допустили ни одной двойной ошибки.