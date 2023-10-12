Диана Шнайдер уступила в 1/4 парного разряда в Чжэнчжоу

Россиянка Диана Шнайдер в паре с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском городе Чжэнчжоу. Соперницами спортсменок были третьи сеяные парного разряда турнира Суко Аояма и Эна Сибахара из Японии. Судьбу места в полуфинале решал чемпионский тай-брейк, с общим счётом 3:6, 6:2, 10:7 сильнее оказались японки.

В матче, продолжавшемся 1 час 24 минуты, не было ни одного эйса. Шнайдер и Осорио-Серрано допустили четыре двойные ошибки против пяти у соперниц.