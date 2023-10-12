Самсонова и Кудерметова вышли в 1/2 парного разряда турнира в Чжэнчжоу

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в полуфинал турнира в Чжэнчжоу (Китай) в парном разряде. За выход в 1/2 турнира росиянки боролись с Тимей Бабош (Венгрия) и Людмилой Киченок (Украина). Счёт встречи 6:7 (5:7), 6:3, 11:9 в пользу россиянок.

В полуфинале росийских теннисисток ожидают представительницы Японии Суко Аояма и Эна Сибахара, обыгравшие в четвертьфинальном поединке российскую теннисистку Диану Шнайдер и колумбийскую спортсменку Марию-Камилу Осорио-Серрано. Матч завершился со счётом 3:6, 6:2, 10:7 в пользу японских теннисисток.