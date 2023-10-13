Кудерметова и Самсонова не смогли выйти в финал парного разряда турнира в Чжэнчжоу

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова потерпели поражение в полуфинале парного турнира в Чжэнчжоу (Китай). Соперницами россиянок были японские спортсменки Шуко Аояма и Ене Шибахара. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 10:8 в пользу японского дуэта.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Японские теннисистки один раз подали навылет, совершили шесть двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кудерметовой и Самсоновой четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.