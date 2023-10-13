Полина Кудерметова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Сеуле

Российская теннисистка, 170-я ракетка мира Полина Кудерметова потерпела поражение в матче четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). Спортсменка в двух сетах проиграла 83-й ракетке мира из Бельгии Янине Викмайер. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. По ходу матча Полина Кудерметова выполнила один эйс, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и допустила три двойные ошибки. На счету Янины Викмайер — пять реализованных брейк-пойнтов из десяти и четыре двойные ошибки.

В полуфинале турнира Янина Викмайер встретится с четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Это будет первой личный матч теннисисток.