Рублев прокомментировал победу над Умбером в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

«В матче в Пекине мы оба показали отличный теннис, и у меня были шансы. Я подавал на матч. Он играл очень хорошо в том матче, и я пытался проанализировать, что я сделал не так тогда. Сегодня я не допустил ошибки и выступил очень хорошо. Рад выиграть в двух сетах. Я провёл отличный матч и доволен сегодняшней победой», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.