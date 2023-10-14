Андрей Рублев вышел в финал "Мастерса" в Шанхае
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет в финале турнира серии "Мастерс" в Шанхае.
В 1/2 финала Рублев победил в двух сетах представителя Болгарии Григора Димитрова - 7:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 49 минут.
В решающем матче Рублев встретится в воскресенье с поляком Хубертом Хуркачем, который одолел Себастьяна Корду из США - 6:3, 6:4. Таким образом, Андрей поборется за второй "Мастерс" в карьере. Первый он завоевал в этом году в Монте-Карло.
Что касается истории встреч Рублева с Хуркачем, то пока тут полное равенство - 2:2. При этом в двух последних поединках - в полуфинале турнира в Дубае и четвертом раунде соревнований в Индиан-Уэллсе (оба раза в 2022 году) - сильнее оказывался россиянин.