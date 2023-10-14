Андрей Рублев вышел в финал "Мастерса" в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет в финале турнира серии "Мастерс" в Шанхае.

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В 1/2 финала Рублев победил в двух сетах представителя Болгарии Григора Димитрова - 7:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 49 минут.

В решающем матче Рублев встретится в воскресенье с поляком Хубертом Хуркачем, который одолел Себастьяна Корду из США - 6:3, 6:4. Таким образом, Андрей поборется за второй "Мастерс" в карьере. Первый он завоевал в этом году в Монте-Карло.