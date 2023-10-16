Рублев вернулся на пятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев переместился с седьмого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Рублев на прошлой неделе дошел до финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае, где уступил поляку Хуберту Хуркачу. Для 25 летнего россиянина пятое место в рейтинге — наивысшая позиция в карьере.

Лучшим из российских теннисистов остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Его опережают серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP от 16 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000

5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4765

6 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4605

7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4360

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3685

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3460

10 (8). Тэйлор Фритц (США) — 3410

15 (14). Карен Хачанов — 2340…

42 (50). Роман Сафиуллин — 1007…

50 (52). Аслан Карацев — 933…

84 (84). Александр Шевченко (все — Россия) — 699