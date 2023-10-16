Звонарева вышла во второй круг теннисного турнира в Наньчане

Россиянка Вера Звонарева победила нидерландку Арианну Хартоно на старте теннисного турнира в Наньчане.

Встреча продолжалась чуть более часа и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Звонаревой. Россиянка совершила одну двойную ошибку.