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Звонарева вышла во второй круг теннисного турнира в Наньчане

Россиянка Вера Звонарева победила нидерландку Арианну Хартоно на старте теннисного турнира в Наньчане.

Звонарева вышла во второй круг теннисного турнира в Наньчане
© Матч ТВ

Встреча продолжалась чуть более часа и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Звонаревой. Россиянка совершила одну двойную ошибку.

Соперником Звонаревой в следующем матче станет победитель матча Сицзя Вэй (Китай) — Кимберли Биррелл (Австралия).

WTA 250. JIANGXI OPEN. НАНЬЧАН (КИТАЙ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 259 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Первый круг

Вера Звонарева (Россия) — Арианна Хартоно (Нидерланды) — 6:1, 6:2