Элина Аванесян уступила в Наньчане 424-й ракетке мира

Элина Аванесян ни разу не подала навылет, в то время как её соперница сделала один эйс. Аншба допустила больше двойных ошибок, чем её соперница, четыре против трёх. Аванесян реализовала восемь из десяти брейк-пойнтов, Амина Аншба смогла реализовать половину — семь из 14.