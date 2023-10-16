Макарова вышла во второй круг теннисного турнира в Румынии

Макарова обыграла украинку Байндль и вышла во второй круг теннисного турнира в Румынии
Российская теннисистка Екатерина Макарова победила украинку Катерину Байндль в матче первого круга турнира серии WTA 250 в румынском городе Клуж Напока.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:1 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.
В следующем круге соперницей Макаровой станет победительница матча Патрисия Тиг (Румыния) — Марта Матула (Греция).
WTA 250. TRANSYLVANIA OPEN. КЛУЖ НАПОКА (РУМЫНИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 259 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Первый круг
Екатерина Макарова (Россия) — Катерина Байндль (Украина, 7 й номер посева) — 6:3, 1:6, 6:1