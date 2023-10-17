Валерия Савиных обыграла вторую сеяную на турнире в Наньчане

146-я ракетка мира россиянка Валерия Савиных смогла преодолеть барьер первого круга турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). Соперницей российской теннисистки была 23-я ракетка мира, второй номер посева, Магда Линетт (Польша). Игра завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу российской теннисистки.

© Чемпионат.com

За 3 часа 2 минуты, проведённые на корте, россиянка ни разу не подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. Линетт сделала шесть эйсов и допустила две двойных.