Аслан Карацев обыграл Тиафо в двух партиях

50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах обыграл оппонента из США Фрэнсиса Тиафо (14-е место в рейтинге АТР) и прошёл во второй круг турнира категории АТР-500 в Токио (Япония). Отметим, что во втором сете на тай-брейке Аслан Карацев проигрывал 0:4 и перевернул игру в свою пользу, закончив со счётом 7:4.

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Матч продлился 1 час 40 минут и завершился уверенной победой Карацева в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:4). За время встречи россиянин совершил десять подач навылет и допустил пять двойных ошибок. У Тиафо четыре эйса и столько же двойных ошибок.

Для Аслана это первая победа над Фрэнсисом Тиафо в карьере. До этого обе личные встречи остались за американцем, одна из которая была немногим более двух месяцев назад.