Три россиянки отобрались на малый Итоговый чемпионат WTA

Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина сыграют на малом Итоговом чемпионате года - WTA Elite Trophy, который пройдет с 24 по 29 октября в китайском Чжухае.

Освежим в памяти формат и историю турнира. Для начала напомним, что в основном WTA Finals, который с 29 октября по 5 ноября принимает Канкун, участвуют восемь сильнейших теннисисток по итогам сезона. В этом году в Мексику приедут Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Джессика Пегула (США), Маркета Вондроушова (Чехия), Онс Жабер (Тунис) и Каролина Мухова (Чехия).

Интересно, что действующей чемпионкой WTA Elite Trophy является Соболенко, взявшая здесь титул в 2019 году (после этого турнир из-за пандемии не проводился). Но сейчас белоруска уже выступает в другой лиге. А на малый Итоговый попадают 12 спортсменок не из десятки, а из двадцатки лучших в чемпионской гонке. Помимо Самсоновой, Кудерметовой и Касаткиной (15-е-17-е места), в Канкуне увидим победительницу "Ролан Гаррос" 2021 года Барбору Крейчикову (Чехия, 10), Мэдисон Кис (США, 11), чемпионку "Ролан Гаррос"-2017 Елену Остапенко (Латвия, 13), Чжэн Циньвэнь (Китай, 18), Беатрис Хаддад-Майю (Бразилия, 19) и Каролин Гарсию (Франция, 20).

Еще три участницы соревнований определятся позднее. Причем скорее всего уайлд-кард получит китаянка Чжу Линь, занимающая 32-е место в чемпионской гонке WTA. Оставшиеся две теннисистки отберутся по рейтингу. Кстати, гречанка Мария Саккари (9), двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова (12) и олимпийская чемпионка Токио-2020 швейцарка Белинда Бенчич (14) отказались от выступления в Мексике.