Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал парного разряда турнира в Наньчане

Российская теннисистка Диана Шнайдер вместе с колумбийской спортсменкой Марией-Камилой Осорио-Серрано не смогли пробиться в полуфинал парного разряда турнира WTA-250 в Наньчане (Китай). На пути Шнайдер и Осорио-Серрано встали японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия. Встреча закончилась в пользу японских теннисисток со счётом 6:2, 1:6, 10:7.

В полуфинале Ходзуми и Ниномия сразятся за выход в главную игру турнира с победителями матча Кимберли Биррелл (Австралия) и Улрикке Эйкери (Норвегия) против китаянок Ханьюй Го и Синью Янь. Игра начнётся в 12:30 мск.