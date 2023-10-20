Котов пробился в 1/2 финала турнира в Стокгольме

Российский теннисист, 109-я ракетка мира Павел Котов пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах обыграл третьего сеяного соревнований нидерландца Таллона Грикспора, 25-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За это время Павел Котов выполнил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из четырёх, спас все семь брейк-пойнтов соперника и допустил две двойные ошибки. На счету Таллона Грикспора — пять подач навылет и четыре двойные ошибки.