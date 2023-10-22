Российский теннисист уступил в финале турнира в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю США Бену Шелтону в финале мужского одиночного турнира в Токио (Япония) со счетом 5:7, 1:6.

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Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. Карацев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт.

На пути к финалу россиянин обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, китайца Чжана Чжичжэня, австралийца Алекса де Минора и представителя Японии Синтаро Мочизуки.

В сентябре Карацев дошел до полуфинала турнира в Китае, где уступил японцу Нисиоке, а в сентябре проиграл Шелтону в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open).