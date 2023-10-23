Карацев поднялся на 13 строчек в рейтинге АТР, Котов — на 28

Россиянин Аслан Карацев переместился с 50 й на 37 ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе Карацев дошел до финала турнира в Токио, где уступил американцу Бену Шелтону. Другой представитель России Павел Котов, пробившийся в финал турнира в Стокгольме, взлетел на 28 позиций и стал 81 м.
Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублев сохраняет пятую позицию, Карен Хачанов опустился с 15 го на 16 е место.
Рейтинг ATP от 23 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4765
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4400
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4300
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705
9 (10). Тэйлор Фритц (США) — 3500
10 (9). Александр Зверев (Германия) — 3460
16 (15). Карен Хачанов — 2340…
37 (50). Аслан Карацев — 1213…
43 (42). Роман Сафиуллин — 1027…
81 (109). Павел Котов — 721…
83 (84). Александр Шевченко (все — Россия) — 707.
Источник: Официальный сайт ATP