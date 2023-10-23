Карацев поднялся на 13 строчек в рейтинге АТР, Котов — на 28

Россиянин Аслан Карацев переместился с 50 й на 37 ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Карацев дошел до финала турнира в Токио, где уступил американцу Бену Шелтону. Другой представитель России Павел Котов, пробившийся в финал турнира в Стокгольме, взлетел на 28 позиций и стал 81 м.