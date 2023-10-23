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Карацев поднялся на 13 строчек в рейтинге АТР, Котов — на 28

Россиянин Аслан Карацев переместился с 50 й на 37 ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Карацев поднялся на 13 строчек в рейтинге АТР, Котов — на 28
© globallookpress.com

На прошлой неделе Карацев дошел до финала турнира в Токио, где уступил американцу Бену Шелтону. Другой представитель России Павел Котов, пробившийся в финал турнира в Стокгольме, взлетел на 28 позиций и стал 81 м.

Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублев сохраняет пятую позицию, Карен Хачанов опустился с 15 го на 16 е место.

Рейтинг ATP от 23 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4765

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4400

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4300

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705

9 (10). Тэйлор Фритц (США) — 3500

10 (9). Александр Зверев (Германия) — 3460

16 (15). Карен Хачанов — 2340…

37 (50). Аслан Карацев — 1213…

43 (42). Роман Сафиуллин — 1027…

81 (109). Павел Котов — 721…

83 (84). Александр Шевченко (все — Россия) — 707.

Источник: Официальный сайт ATP