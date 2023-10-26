Кудерметова вышла в финал WTA Elite Trophy в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя пробилась в финал турнира WTA Elite Trophy в Китае.

В матче группового этапа Кудерметова и Хаддад Майя в двух сетах обыграли еще одну россиянку Яну Сизикову, выступающую вместе с Оксаной Калашниковой из Грузии – 6:0, 6:3. Матч продолжался ровно один час.

Победа стала для Кудерметовой/Хаддад Майя второй на турнире, что досрочно обеспечило им первую строчку в группе и путевку в финал. Их соперницы по главному матчу турнира определятся позже.

WTA ELITE TROPHY. ЧЖУХАЙ (КИТАЙ). ХАРД

Пары. Групповой этап