Кудерметова вышла в финал WTA Elite Trophy в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя пробилась в финал турнира WTA Elite Trophy в Китае.
В матче группового этапа Кудерметова и Хаддад Майя в двух сетах обыграли еще одну россиянку Яну Сизикову, выступающую вместе с Оксаной Калашниковой из Грузии – 6:0, 6:3. Матч продолжался ровно один час.
Победа стала для Кудерметовой/Хаддад Майя второй на турнире, что досрочно обеспечило им первую строчку в группе и путевку в финал. Их соперницы по главному матчу турнира определятся позже.
WTA ELITE TROPHY. ЧЖУХАЙ (КИТАЙ). ХАРД
Пары. Групповой этап
Вероника Кудерметова/Беатрис Хаддад Майя (Россия/Бразилия) – Оксана Калашникова/Яна Сизикова (Грузия/Россия) – 6:0, 6:3